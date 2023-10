Niğde Valisi Cahit Çelik'ten Cumhuriyet Bayramı mesajı

Niğde Valisi Cahit Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"100. gurur yıldönümünü kutlamanın onuru ve mutluluğu içeresindeyiz" diyen Vali Çelik mesajında, ülkemizi ikinci asırda da muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için kararlılık ve azimle çalışmanın en önemli görevimiz olduğunu söyledi. Cumhuriyetin müdafaası ve muhafazasının her şeyden önce geldiğini aktaran Vali Çelik; "Aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı Cumhuriyet, her türlü zorluğa, yokluğa ve imkansızlığa rağmen kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle topyekün inanç ve kararlılıkla giriştiği mücadelemizin her safhası eşsiz kahramanlık destanlarıyla dolu büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Türk Milletinin tabiat ve adetlerine en uygun olan idare' diyerek bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetin müdafaası ve muhafazası her şeyden önce gelmektedir. Cumhuriyet, milletimizin birlik ve bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz verilmeyeceğinin en açık ifadesidir. Kurtuluş Savaşı sonucunda 29 Ekim 1923 günü ilan edilen cumhuriyetimizi, her zaman koruduk ve sonsuza kadar korumaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimize birlik ve beraberlik içinde, asırlardır sürdürdüğümüz kardeşlik ruhuyla sahip çıkmak ve ülkemizi ikinci asırda da muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için kararlılık ve azimle çalışmak en önemli görevimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere geçmişten günümüze vatanımız, bayrağımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, tüm Niğdeli hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE