Niğde'de engelli ve hastalar seyyar sandık ile oyunu kullandı

Niğde'de engelli ve hastalar seyyar sandık ile oyunu kullandı.

Niğde'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 28 seçmen, seyyar sandık uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı.

Niğde'de başvuruları önceden kabul edilen yatalak hasta seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen 1 seyyar sandıkta evlerinde oy kullandı.

Niğde İl Seçim Kurulu görevlileri, Efendibey Mahallesi'nde ikamet eden ve ağaçtan düşme sonucu omurilik zedelenmesinden dolayı yatağa bağımlı yaşayan 64 yaşındaki Leyla Kabadayı ile Aşağı Kayabaşı Mahallesinde yaşayan ve oy kullanmaya gidemeyecek derecede hasta olan Leyla Demet'in evine seyyar sandık götürdü.

Seyyar sandıkta oyunu kullanan Kabadayı ve Demet seçimlerin hayırlı olmasını dilerken oy kullanma haklarını kullandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.

Niğde'de sandığa gidemeyecek durumda olan 28 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 1 ekip gün boyunca seçmenlerin oy kullanması için evleri ziyaret edecek. - NİĞDE