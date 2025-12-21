CHP'li Sarıgül, "CHP iktidarında yoksulluğu bitireceklerini" iddia etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP iktidarında yoksulluğu tamamen bitireceklerini, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacaklarını ileri sürdü.

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 2026 yılı bütçesinde emekçi, emekli, çiftçi, yoksul ve esnafın görülmediğini, bütçenin yoksulların değil, zenginlerin bütçesi olduğunu savundu.

Bu bütçeye destek vermenin, haksızlığa ve eşitsizliğe razı olmak anlamına geldiğini iddia eden Sarıgül, seçim bölgesi Erzincan'ın bu bütçeden hakkını alamadığını öne sürdü.

CHP iktidarında yoksulluğu tamamen bitireceklerini, en düşük emekli maaşını önce asgari ücrete sonra da 1,5 asgari ücrete çıkaracaklarını iddia eden Sarıgül, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız. Kazanmayandan da vergi hiçbir zaman almayacağız. Tarlada, fabrikada üretim, kamuda dürüst yönetim ilkesini ön plana çıkaracağız." dedi.