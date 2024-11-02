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Mustafa Destici'den Güvenlik ve Hukuk Vurgusu

Mustafa Destici'den Güvenlik ve Hukuk Vurgusu
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Genel İstişare Toplantısı'nda Türkiye'nin bağımsızlığını koruma ve güvenlik tedbirlerini alma gerekliliğini vurguladı. Ayrıca, hukukun revizyonu ve sosyal güvenlik sisteminin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye yaşananları doğru teşhis etmeli, gelişmeleri öngörmeli, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelen bütün risklerin tedbirlerini almalıdır." dedi.

Destici, Necmettin Erbakan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin "Genel İstişare Toplantısı"nın açılışında, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı.

Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen hukuk mücadelesinin hiç yılmadan devam edeceğini belirten Destici, konuyla ilgili bütün şüpheler aydınlatılana kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırıma değinen Destici, ABD ve bazı batılı devletlerce İsrail'e, katliamlarına devam etmesi için, her türlü silah ve on milyarlarca yardımın yapıldığını, işlenen her cinayette bir sömürü sistemi olan "Yeni Dünya Düzeni"nin gerçek yüzünün görüldüğünü ifade etti.

Konunun diğer yüzünde ise Türkiye'nin güvenliğinin söz konusu olduğunu vurgulayan Mustafa Destici,"Türkiye yaşananları doğru teşhis etmeli, gelişmeleri öngörmeli, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelen bütün risklerin tedbirlerini almalıdır." açıklamasını yaptı.

Milletin geleceğiyle ilgili endişe taşıyan her vatanseverin, ülkenin geleceğine dair umutlarını kaybetmesine neden olan suçlarla karşı karşıya kalındığına değinen Destici, insanların birbirlerine, topluma, hukuka ve devlete güven duygusu temellerinden sarsıldığını ileri sürdü.

"Hukukun en önemli fonksiyonu, geçerli olduğu toplumu korumasıdır." diyen Destici, bunlardan dolayı, hukuk sisteminin çok kapsamlı revize edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kamu harcamalarının kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizen Destici, sosyal güvenlik sisteminin revize edilerek, acilen bir vergi reformu yapmak gerektiğini vurguladı.

Destici, şunları kaydetti:

"Anayasamızda yazdığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı herkes Türk'tür ve bizim öz kardeşimizdir. Bu gerçeği kimsenin değiştirmesine izin veremeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın son grup toplantısında ifade ettiği gibi muhatap Kürt kardeşlerimiz ve bölgenin kanaat önderleri olmalıdır. Terör örgütünün lider kadrosu, sözde siyasi partisi muhatap olmamalı ve muhatap alınmamalıdır."

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Politika
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