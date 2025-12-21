Haberler

Mustafa Destici: Asgari ücret yüzde 50 artmalı

Mustafa Destici: Asgari ücret yüzde 50 artmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücret ve emekli maaşları hakkında yaptığı açıklamada, asgari ücretin yüzde 50 artması gerektiğini vurgulayarak, ekonomik durgunluğun etkilerine dikkat çekti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Asgari ücretle ilgili de emekliyle ilgili de rakam söylerken ya da bir teklifte bulunurken bunu popülist bir yaklaşımla söylemiyoruz, temellendirerek söylüyoruz. Niye 'Asgari ücret yüzde 50 artmalı diyoruz? Şundan dolayı söylüyoruz; sanayicinin ya da işverenin beklentisini de biliyoruz" dedi.

BBP Denizli İl Başkanlığı'nın kongresi Bereketler Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongreye BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve partililer katıldı. Kongrede eski BBP Denizli İl Başkanı İsmail Sarıteke aday olmazken, Selman Yeniçulha aday oldu. Kongrede konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, son dönemde, aile hayatımızda ve en önemli gücümüz kazancımız olan ahlakımızda, inancımızda zafiyetlerin ve çürümelerin yaşandığı dönemden geçildiğini belirtip, "Bizi var eden, bizi en zor zamanlarımızda kurtaran, kurtuluşa erdiren, muharebelerde zafere ulaştıran şey bizim inancımız, imanımız, dinimiz, kültürümüz, kimliğimiz, Türklüğümüz ama maalesef bunlarla ilgili büyük dejenerasyon var. Onun için çocuklarımızı ve gençlerimizi Türk İslam kültürüne uygun terbiyeyle ve ahlakla yetiştirip, geleceği hazırlama gibi bir yükümlülüğümüz var" ifadelerini kullandı.

'YENİDEN REVİZE EDİP, DEĞİŞTİRMEMİZ GEREKİYOR'

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal medyada gördüğümüz görüntüler, son dönemde Türkiye'nin gündeminde olan bahis, uyuşturucu, fuhuş gibi olayların nerelere kadar indiğini görüyoruz. Bir taraftan yozlaşmanın hangi derecelere vardığını görüyoruz. Öbür taraftan kimleri kapsadığını görüyoruz. Kamuoyunda 'dindar' dediğimiz, 'milli' dediğimiz şahısların çürümüşlük içinde olduğunu görüyoruz. Ama bunlara da sebebiyet verenin bu sistem olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Sistem ile ilgili bir problem var, sistem arızalı onun için rahmetli Muhsin Başkan, 'Biz BBP'yi herhangi bir partiye alternatif kurmadık, sisteme alternatif olarak kurduk' diyordu. Bu sistemi köklü bir şekilde yeniden revize edip, değiştirmemiz gerekiyor."

'ASGARİ ÜCRET YÜZDE 50 ARTMALI'

Asgari ücret konusunda da açıklama yapan Destici, "Denizli'de esnaf 'Ekonomik durgunluk Türkiye'de olduğu gibi bizi de vurdu' diyor. Asgari ücretle geçim zorlaşıyor. Asgari ücret demişken; herkes bir rakam söylüyor, biz de bir rakam söyledik. Asgari ücretle ilgili de emekliyle ilgili de rakam söylerken ya da bir teklifte bulunurken bunu popülist bir yaklaşımla söylemiyoruz, temellendirerek söylüyoruz. Niye 'Asgari ücret yüzde 50 artmalı diyoruz? Şundan dolayı söylüyoruz; sanayicinin ya da işverenin beklentisini de biliyoruz. 2024 yılı enflasyonu yüzde 45-46 çıktı. Yüzde 3 değerlendirme payıyla beraber bu yüzde 48-49'u buluyor. Ama o zaman bütün işçi, memur, kamu işçisi, memur, emekli tamamı bu oranı aldılar. Yılda iki kere zamla aldılar, yani yüzde 45 zammını aldılar. Ama asgari ücretliye yüzde 30 verildi. Yani asgari ücretlinin yüzde olarak 18-19 alacağı kaldı. Şimdi de 2025 yılı enflasyonu yaklaşık yüzde 31 bekleniyor. İkisini topladığınızda bu yüzde 50 ediyor. Yani 'Yüzde 50' dememizdeki sebep bu. Asgari ücret şu anda 22 bin 104 lira. Bu ücretin tam yüzde 50'sini aldığınızda 33 bin 52 lira ediyor. Bizim asgari ücret teklifimiz budur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler'e kritik uyarı

Bu habere canı sıkılacak! Arda Güler'e kritik uyarı
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Selçuk İnan'dan bahis itirafı

Selçuk İnan'dan bahis itirafı
Yüreğir'de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

Yapay zekayı haklı çıkarmak için yarışıyorlar: Düğünde kan aktı!
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında 4 yıl sonra bir ilk

Merkez açıkladı! Dövizde yıllar sonra bir ilk yaşanıyor
title