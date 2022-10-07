Murat Ongun'un paylaşımı gündem oldu! İETT'ye yeni zam iddiaları güçlendi

Akaryakıt fiyatlarına son 3 günde 4.5 TL zam geldi. İBB'de basın yayın halkla ilişkiler alanında görev yapan Murat Ongun da fiyatlara tepki göstererek, ''Mazota bu gece yarısı gelecek zamla; sadece son 3 günde mazotun litre fiyatı 4.5 lira artmış olacak. İETT otobüsleri 1 günde 600.000 litre mazot tüketiyor'' dedi. Ongun'un bu açıklaması ''İETT'ye zam mı yapılacak?'' sorularını da beraberinde getirdi.

OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yeniden 90 doları aşan brent petrolün varil fiyatı sonrasında akaryakıt fiyatlarına ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Son zamlar ile motorinin litre fiyatı 27.12 TL olurken Murat Ongun'un paylaşımı İstanbul'da toplu taşımayı kullananları üzecek.

İETT OTOBÜSLERİNİN YAKITINI AÇIKLADI

İBB yetkilisi Murat Ongun da sosyal medya hesabından , ''Mazota bu gece yarısı gelecek zamla; sadece son 3 günde mazotun litre fiyatı 4.5 lira artmış olacak. İETT otobüsleri 1 günde 600.000 litre mazot tüketiyor'' dedi. Ongun'un bu paylaşımı İETT'ye yakın zamanda zam yapılabileceği iddialarını da güçlendirdi.

İETT'YE NE ZAMAN ZAM YAPILMIŞTI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) bu yılın Nisan ayında olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edilmişti. Bu zammın ardından İstanbul'da elektronik bilet fiyatı 7,67 TL'ye ,öğrenci indirimli bilet ücreti 3,74 TL olmuştu.