Haberler

Moritanya Bakanı Merzoug yarın Türkiye'yi ziyaret edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MORİTANYA Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

MORİTANYA Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Mohamed Salem Ould Merzoug, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Moritanya Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Moritanyalılar Bakanı Merzoug, yarın Türkiye'yi ziyaret ederek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bakan Fidan'ın Moritanyalı mevkidaşıyla gerçekleştireceği görüşmelerde; iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda daha ileri düzeye taşınmasına yönelik Türkiye'nin iradesini vurgulaması, geçen yıl mayıs ayında ilk kez düzenlenen Türkiye-Moritanya Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nda alınan kararların takibinin önemine dikkat çekmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına yönelik atılabilecek adımlara değinmesi bekleniyor. Fidan'ın ayrıca, askeri ve savunma sanayi alanındaki mevcut ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi için kayda değer bir potansiyelin bulunduğunu belirtmesi, balıkçılık, tarım ve madencilik alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin önemini ifade etmesi, Türkiye'nin, Sahel ülkelerinin ekonomik ve sosyal kalkınması ile bölgede terörle mücadeleye verdiği desteği vurgulaması, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) gibi çok taraflı platformlarda iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin öneminin altını çizmesi, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerini paylaşması öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti!

Mezuniyet fotoğrafı uğruna ölümle dans etti!
Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Trafiği yönlendirirken minibüsün çarptığı kadın polisin durumu ağır
Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Aziz Yıldırım büyük oynuyor! Yıldız ismi getirecek

Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Bu hamle seçim kazandırır

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor

Yok artık Kerem! Yaptığını duyanlar inanamıyor
Beşiktaş'tan Domenico Tedesco bombası

Ve Süper Lig devi bombayı patlattı
Annelerinin yıllarca sakladığı gerçek ortaya çıktı: Amerikalı kardeşler İzmirli iş insanının çocukları

Amerikalı kardeşler İzmirli iş insanının çocukları çıktı