Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Bahreyn Kralı Al-Halife ile Görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al-Halife ile bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı. Görüşmede, ekonomi ve kalkınma başta olmak üzere işbirliğinin artırılması konusu da değerlendirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret çerçevesinde Mısır'da bulunan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al-Halife ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, El-Alameyn kentinde bir araya gelen Sisi ile Al-Halife, bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Arap işbirliğinin geliştirilmesi konusunu ele aldı.

Görüşmede, ekonomi ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesinin yolları da değerlendirildi.

Bölgede artan zorluklara karşı Arapların birlikte hareket etmesinin önemi üzerinde hemfikir olan liderler, ayrıca iki ülke arasında çeşitli düzeylerdeki mevcut koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Bahreyn Kralı Al-Halife'nin Mısır ziyaretinin ne zaman başladığı ve kaç gün süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.