Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail saldırılarını kınadı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da yapılan bayramlaşma programına katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Bu yıl bayramı biraz buruk yaşadıklarını ifade eden Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Ekim ayının başında başlayan İsrail saldırıları, İsrail'in vahşice saldırıları neticesinde din kardeşlerimiz Ramazan Ayını yaşamadıkları gibi bayrama da erişemeyecekler doğru dürüst. İsrail sadece okul çağından yaklaşık 6 bin çocuk öldürdü. Bu bayramın inşallah İsrail saldırılarının dünyada mazlum milletlere zulmeden bütün zalimlerin, saldırılarının bittiği bir gün olmasını temenni ediyorum. Bu saldırıların sona ermesi Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte diğer ülkelerin mücadelesiyle mümkün. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreç içerisinde yürüttüğü görüşme trafiği, bu süreç içinde biz bakanlar olarak yurt dışına çıktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere her bulunduğumuz ortamda İsrail zulmünü ifade etmemiz için verdiği talimatlar. Bu anlamda yürütülen hukuki süreçler. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte yaptıklarının şahidiyiz. Allah kendisinden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabaları sayesinde bugün Türkiye'de İsrail saldırılarını lanetlemeyen, Filistin'e, Kudüs'e sahip çıkmayan tek bir parti yok, bütün siyasi partiler Sayın Cumhurbaşkanımızın çabaları yüzünden şu anda İsrail Filistin mevzusunda, Filistin'deki insanların yaşadığı zulmün farkına vardılar. Bunun da altını çizmek lazım. Daha düne kadar İsrail, Filistin nerede? Ne iş yapar? Nasıl bir zulümle karşı karşıya olduğundan bihaber olan insanlar bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreçte, süreci yeterince sahiplenmemekle suçluyorlar. Bu haksızlıktır. Bir Müslümana düşen şey şehadetini dile getirmektir. Ben 1989 yılından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistinin uğradığı zulme, Filistinli insanların bağımsızlığı için mücadelesine bizatihi Müslüman olarak şahidiz. Bu şehadetimi de burada dile getirmek istedim." dedi.

"Biz milletin iradesine her zaman saygı duyduk"

AK Parti'nin kurulduğu 2001 tarihinden itibaren bugüne kadar girdiği bütün seçimlerden, seçimleri açık ara birinci galibi olarak çıktığını vurgulayan Bakan Tekin, "İlk defa bir seçimde bir içimiz buruk bir şekilde, biraz üzgün bir biçimde seçimlerden ayrılıyoruz. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi adına siyaset yapan kişiler kazandığımızda da kaybettiğimizde de Milletin iradesine saygı duymayı bildik. 1946 seçimlerinde olduğu gibi dönemin siyasi partisinin genel sekreteri "Milletin iradesi bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca, yani seçimler bizim istediğimiz gibi sonuçlanmayınca, milli iradenin tecelli etmediğine karar verdik" diyecek kişiler değiliz. Biz seçimden istediğimiz bir sonuçlansa da sonuçlanmasa da Milletin iradesinin bu yönde tecelli ettiğine inanıyoruz. Bize ne düşüyor? Bu bayramlaşma törenine gelen arkadaşlara, bütün Adalet ve Kalkınma Partisi adına sahada mücadele eden, fedakar, cefakar, AK Parti ailesine, bütün bu camianın mensuplarına düşen şey 4 yıl var önümüzde, 4 yıl boyunca milletin tekrar bize güvenmesini, milletin tekrar bizi tercih etmesini sağlayacak adımları atmakla mükellefiz. Şu andan itibaren biz Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu mücadeleye başladık. Sizleri de 31 Mart defterini kapattık, saygı duyuyoruz. 2028'e kadar tekrar milletin teveccühünü en güçlü şekilde kazanmak üzere çalışmaya davet ediyorum. Var mısınız değerli hemşerilerim? Hiçbir şey kaybetmedik." diye konuştu.

"İsrail'i memnun etmeyeceğiz

"Motivasyonlarını aynen devam ettirmekle mükellef olduklarını dile getiren Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü "Dünya mazlumlarının hakkını savunmak için, Türkiye'de adaletin, Türkiye'de demokrasinin, Türkiye'de hak ve özgürlüklerin mücadelesini yeniden yapabilmek için, yeniden güçlü bir biçimde yapabilmek için 2028 seçimlerini hep beraber güçlü bir motivasyonla hazırlanacağız. Bu bayramı bir milat kabul edelim. Yarından itibaren bu seçimler için hep beraber mücadele etmeye başlayalım. Çünkü dünyanın her tarafında mazlumlar bizi bekliyorlar. İsrail Türkiye'deki 31 Mart seçimlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren mesajlar paylaştı. Biz İsrail'i memnun etmek istiyor muyuz arkadaşlar? İsrail'i memnun etmek istemiyorsak eğer yarından itibaren tekrar çalışmaya başlayıp, yeniden nerede hata yaptık, neleri eksik yaptık? Kimlere, nasıl ulaşmamız gerekir diye şapkamızı önümüze koyup, elimizi vicdanımıza koyup yeniden düşünmenin vaktidir. Ben Erzurum'da yetişmiş bir kardeşiniz olarak bu mücadelede her daim sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağım. Bu mücadelede her daim Erzurum halkının içerisinde olacağımı, sizlerin huzurlarınızda bir kez daha ifade ediyorum. ve hep burada olacağım. Hep sizinle olacağım. Bu mücadeleyi hep beraber yürüteceğiz İnşallah diyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Allah nice sağlıklı bayramlara erişsin diyorum." - ERZURUM