Milletvekili Hatipoğlu: "Cumhurbaşkanımızın sözü, vicdanların sesi oldu"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' sözü, mazlumların duasında vicdanların sesi oldu" dedi.

Milletvekili Hatipoğlu, dış politikada esas alınan 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' mottosuyla ilgili açıklama yaptı. Hatipoğlu'nun resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, "Lider Diplomasisi'nin mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' sözü, mazlumların duasında vicdanların sesi oldu. Bu çağrı sadece bir cümle değil; Türkiye'nin adalet, merhamet ve insanlık adına dünyaya uzattığı güçlü bir eldir. Türkiye bu inançla bir dönemi değil, bir vicdan medeniyetini inşa ediyor" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR