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MHP'li İsmail Özdemir'den 25 Yaş Üstü Araçlara ÖTV Düzenlemesi Teklifi

MHP'li İsmail Özdemir'den 25 Yaş Üstü Araçlara ÖTV Düzenlemesi Teklifi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesi ve yerine çevreci yerli üretim araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Meclis'e kanun teklifi sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, 25 yaş ve üstü araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak ve yerine çevreci 'yerli üretim' araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Meclis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özdemir son olarak 25 yaş ve daha üstü modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamaya yönelik Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi. Özdemir, sosyal medya hesabından kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TBMM'ye verdiğimiz kanun teklifi ile 2000 yılı öncesi (25 yaş ve daha üstü) modele sahip araçların geri dönüşüme verilmesini sağlamak, yerine daha çevreci ve güvenli 'yerli üretim' araçların alınmasını teşvik etmek amacıyla Türkiye'de üretilmiş olması kaydıyla yeni alınacak araçlardan ÖTV alınmamasını öngörüyoruz. Hayırlara vesile olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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