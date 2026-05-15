MHP Grup Başkanvekili Akçay, Demirci'de temaslarda bulundu

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Demirci ilçesinde partililerle bir araya geldi, esnaf ve iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa'nın Demirci ilçesinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, beraberinde MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner ile birlikte gerçekleştirdiği Demirci programında, ilçe girişinde MHP Demirci İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve çok sayıda partili tarafından coşkuyla karşılandı. Ziyaret programı kapsamında ilk olarak MHP Demirci İlçe Başkanlığına geçen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, burada partililerle bir araya gelerek teşkilatın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. İstişare toplantısında konuşan Akçay, birlik ve beraberlik mesajları vererek saha çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Cumhur ittifakı vurgusu ve esnaf ziyaretleri

Programına AK Parti Demirci İlçe Başkanlığını ziyaret ederek devam eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Cumhur İttifakı'nın ilçedeki uyumlu çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, İlçedeki yerel basın kuruluşu olan Halıkent Müstakil Bölge Gazetesi Genel Müdürü Cengizhan Erdem'i de iş yerinde ziyaret etti.

İş dünyası ve oda başkanlarıyla buluşma

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın Demirci temaslarındaki son durağı Demirci Ticaret ve Sanayi Odası oldu. Burada ilçede faaliyet gösteren meslek odası başkanlarıyla bir araya gelen Akçay, iş dünyasının temsilcilerinin sektördeki talepleri ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
