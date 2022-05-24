MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kira artışları ile konut fiyatlarındaki vahim artışları sınırlandırmak, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı düşünmek ve taleplerine kulak vermek mecburiyetindeyiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika

MHP Genel Başkanı, konut, Politika, Haberler

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