MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan başarılı sporcuları tebrik etti

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, başarı sağlayan ALG Spor, Gaziantep Basketbol Genç Takımı, Nizip Zeugma ile Polisgücü hokey takımları için tebrik mesaj yayımladı.

Taşdoğan, mesajında, son dönemlerde Gaziantep'in sporda adından söz ettirdiğini belirtti.

Gaziantep'in 300 binin üzerinde lisanslı sporcuya sahip olduğunu ve birçok önemli spor organizasyonuna ev sahipliğini yaptığına dikkati çeken Taşdoğan, "Gazi şehrimiz büyük bir başarıya imza atmıştır. Şehrimizin takımları başarıdan başarıya koşarak hem bizleri hem de hemşerilerimizi gururlandırmıştır." ifadeleri kullandı.

Taşdoğan, kentin birçok takımının önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizlere bu gururu yaşatan ALG Spor, Gaziantep Basketbol Genç Takımı, Nizip Zeugma ile Gaziantep Polisgücü, Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü hokey ve voleybol takımlarına ve Şahinbey Belediyesi Ampute Futbol Takımına teşekkür ediyor, değerli sporcu kardeşlerimi, teknik heyetleri ve yönetimlerini yürekten kutluyorum. İnşallah spor şehri Gaziantep daha birçok başarılara imza atarak sporda da marka şehir olacaktır."