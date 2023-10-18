MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Iğdır'da kongreye katıldı

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Iğdır'da düzenlenen kongreye katılarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Iğdır'a çıkarma yapan Yurdagül, yapılan kongrede seçilen Hüseyin Ateş'e başarı dileklerini iletti.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Iğdır'a çıkarma yaptı. MHP Iğdır İl Başkanlığı'nın 14. Olağan Kongresi için Iğdır'a giden Başkan Yurdagül, Divan Kurulu'nda görevlendirilirken, yaptığı konuşmayla birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Yurdagül, "Biz hak ve hakikat bildiğimiz bu yoldan hiçbir zaman ayrılmadık, ayrılmayacağız. Hareketimize bu zamana kadar hizmet etmiş olan tüm büyüklerimize, ablalarımıza, abilerimize minnet borçluyuz" dedi.

Konuşmasını "Yastığımız mezar taşı, yorganımız kar olsun, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun!" dizeleriyle tamamlayan MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, İl Başkanı seçilen Hüseyin Ateş'e de başarı dileklerini iletti.

MHP'li dadaşlara büyük ilgi

MHP Iğdır İl Başkanlığı kongresine Erzurum'dan katılan partili yöneticiler, Iğdır'da gördükleri yakın ilgi karşısında memnuniyet duyarken, Başkan Yurdagül'e Erzurum'dan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Musa Çakır, İbrahim Dumlu, Selçuk Yaşarbaş, Kürşad Turhan, Ömer Metin, Osman Yılmaz ve Ömer Tuğrul Kılıç da eşlik etti.

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, partisinin Iğdır teşkilatının kongresine katılımıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından daha sonra şu paylaşımı yaptı: "Bölgemizde yer alan İllerimizin Kongrelerine devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün MHP Iğdır İl Başkanlığımızın 14. Olağan Kongresi Divan Kurulunda yer aldık. Yapılan kongrede il başkanı olarak seçilen Hüseyin Ateş bey ve yönetimine başarılar diliyorum." - ERZURUM