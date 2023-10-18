Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Muhtarlar Günü'nü kutladı

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Muhtarların yerel yönetimle vatandaşlar arasında iletişim köprüsü görevini üstlendiğini ifade eden Başkan Gümüş, "Muhtarlarımız demokrasinin en temel taşıdır." dedi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: "Menteşemizde 66 mahallemiz var. Her mahallemize siyaset yapmadan eşit hizmet götürüyoruz. Asli görevlerimiz yanında kültürden, spora kent merkezinde ne yapıyorsak aynı hizmetleri kırsal mahallelerimize de taşıyoruz. Menteşe Belediyesi olarak Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz vasıtasıyla halkımızın talep ve isteklerini hızlı bir şekilde çözüyoruz. Tabi bu noktada en önemli yol arkadaşlarımız muhtarlarımız. Vatandaşlarımızla aramızda iletişim köprüsü görevini üstleniyorlar. Bölge halkının sorunlarını ve taleplerini takip ederek bizleri bilgilendiriyorlar. Biz de muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesi için çözüm üretiyoruz. Bölgemizin kalkınmasında büyük emekleri olan muhtarlarımızla yan yana çalışmaya ve halkımıza hizmet ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasinin en temel taşı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" - MUĞLA