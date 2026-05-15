Bakan Göktaş: "1 milyar 844 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini dile getirerek, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için SED ödemesi yaptıklarını belirtti. Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için mayıs ayına yönelik toplam 1 milyar 844 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı