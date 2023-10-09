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Mardin'de terör örgütüne finans sağlayan 7 kişi gözaltına alındı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, terör örgütüne finans sağladığı ve propagandasını yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Mardin'in terörden temizlenmesi için operasyonlar devam edecek.