Mardin'de terör örgütüne finans sağlayan 7 kişi gözaltına alındı
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, terör örgütüne finans sağladığı ve propagandasını yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Mardin'in terörden temizlenmesi için operasyonlar devam edecek.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, bugün Mardin İli Artuklu, Nusaybin ve Mazıdağı ilçeleri ile Diyarbakır ili Bismil ilçesinde Terör örgütüne finans sağladığı, terör örgütüne yardım, yataklık ettiği ve terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 şahsa yönelik yapılan eş zamanlı adli operasyon neticesinde 7 şahıs gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesine yönelik bölgedeki operasyonlar aralıksız devam edeceği bildirildi. - MARDİN