Mansur Yavaş Hacı Bayram Esnafıyla Buluştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Hacı Bayram bölgesi esnafıyla bir araya geldi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Yavaş, Hacı Bayram bölgesinde düzenlenen programda, esnafla görüştü, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Ardından bölgede devam eden projeleri inceleyen Yavaş, Ulus Tarihi Kent Merkezi Projesi kapsamında inşasına başlanan Ulus Kültür Merkezi ve Kapalı Dolmuş Durakları çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Yavaş, bölge turizm ve ekonomisine katkı sağlayacak projelerin devam edeceğini bildirdi.