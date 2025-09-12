Mansur Yavaş: Erken Seçimle Hukuksuzlukları Ortadan Kaldıracağız

ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "İnşallah bizler sizlerin de desteğiyle en erken sürede yapılacak bir erken seçimde artık hukuksuzlukların ortadan kalkacağı bir sistemi kuracağız. Sokakta herkesin; polisin, adliyenin adaletinden emin olduğu bir sistemi mutlaka kuracağız" dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Haymana ilçesinde kaplıca tesisi açılışına katıldı. Burada konuşan Yavaş, hizmet ederken bazı sorunlar olduğunu söyleyerek, "Yerine göre bazı belediye başkanlarımız yeni seçildi. Eskiden kalan borçları da sanki onların borçları gibi dediler ki 'Bu belediye başkanlarınızı bir silkeleyin.' Bizlere engel olmak için bunları yaptılar. Ama bilmiyorlar ki buradaki hiçbir belediye başkanımız yılmadan Ankara halkı için hizmet etmeye devam ediyorlar. Bu güveni sarsmayacağız. Şimdi de biliyorsunuz başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere birçok belediye başkanımıza operasyonlar yapıldı. Bizler her zaman şunu söyledik; hiçbirimiz dokunulmazlık yok, yargılanmaktan korkmuyoruz, yargılamaktan çekinmiyoruz ama adalet istiyoruz. Adil bir şekilde yargılanmak istiyoruz. Kanunlar önünde hepimiz eşit olmak istiyoruz. Ama görüyorsunuz, bugün özellikle tutuklu yargılama istisna olması gerekirken artık tutuklu yargılama usul olmaya başladı. Sabıkası olmayan insanlar, mahkum oluncaya kadar bir defa suçsuzdur bu dünya çapında, bir hukuk kuralıdır. Ama şimdiden birçoğu suçlu ilan ediliyor. Bir kısmı hasta, hasta olan insanı neden serbest bırakmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

İki tane örnek anlatacağını belirten Yavaş, "Bu yeni doğan çetesi diye hepimiz duyduk. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısını tehdit ediyordu makamında, görüntülerini görmüştük. Ne olduğunu biliyor musunuz, yakın zamanda tahliye edildi. Sayın Cumhurbaşkanı bir talimatıyla 'Tarım Kredi Kooperatifinde ucuz vereceksiniz' dedi. Geçen gün gazetede okudum Tarım Kredi 2.2 milyar lira zararda. Bunların hiçbirisinin hesabı maalesef sorulmuyor. 2.2 milyarlara kamu zararı az bir para mıdır? Bu nedenle biz diyoruz ki kanunlar önünde eşitlik istiyoruz, evrensel hukuk kurallarını da herkese uygulanması istiyoruz. İnşallah bizler sizlerin de desteğiyle en erken sürede yapılacak bir erken seçimde artık hukuksuzlukların ortadan kalkacağı bir sistemi kuracağız. Sokakta herkesin; polisin, adliyenin adaletinden emin olduğu bir sistemi mutlaka kuracağız. Bunun için de sizlerden destek istiyoruz. Hem belediye başkanlarımıza hem de partimize destek bekliyoruz. Pazar günü de Ankara'da büyük bir mitingimiz var sizleri oraya bekliyoruz" dedi.

Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA,