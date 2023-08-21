Malatya Valisi, depremde yıkım yapan firmalarla toplantı yaptı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkım yapan firma temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, yıkım sahasında enkaz ayrıştırması yapılmayacak, sulama araçları bulundurulacak ve işlemler hızlı bir şekilde tamamlanacak kararları alındı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte yıkım yapan firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kette yıkım yapan firma temsilcileriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yıkım ihalesini alan yüklenici firmalarla gerçekleştirilen toplantıda, şu kararlar alındı:

"Yıkımı gerçekleştiren firmalar tarafından yıkım sahasında hiçbir şekilde enkaz ayrıştırması yapılmayıp, geçici depolama sahalarında ayrıştırma yapılacaktır. Vatandaşlarımızın enkazdan çıkan toz gibi unsurlardan etkilenmemesi için yıkım yapılan alanda yeteri kadar sulama aracı bulundurulması ve kesintisiz sulama yapması zorunludur. Yıkım yapılan sahada sözleşmede taahhüt edilen miktarda iş makinası araç ve gerecin bulundurularak yıkım işleminin gecikmeye mahal verilmeden ivedilikle tamamlanması gerekmektedir. Firmaların mevzuat çerçevesinde idarece belirlenen hususlara uymaları kararı alınmıştır."