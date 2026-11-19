Kurtulmuş, TESK Genel Başkanı Yiğiner'i basına kapalı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabul, basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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