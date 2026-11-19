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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabul basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: AA