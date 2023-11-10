Kozan Belediyesi İsrail Mallarını Boykot Kararı Aldı

Adana'da Kozan Belediyesi İsrail mallarını boykot kararı aldığını açıkladı.

Kozan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mimar Kazım Özgan'ın talimatları doğrultusunda, Kozan Belediyesi'ne ait bütün sosyal tesislerinde İsrail destekçisi markaların satışının durdurulduğu bildirildi. Özgan, tüm Kozan halkını aynı hassasiyeti göstermeye davet etti. - ADANA