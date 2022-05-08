Kosta Rika'nın yeni Devlet Başkanı Rodrigo Chaves yemin etti

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, 4 Nisan'da yapılan devlet başkanlığı ikinci tur seçimini kazanan Rodrigo Chaves, yemin ederek görevine başladı.

Ülkenin 49. devlet başkanı olarak seçilen 60 yaşındaki Chaves, başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesiyle Yasama Meclisi'nde düzenlenen törende yemin etti.

Chaves, konuşmasında, ülkede eşitsizliği azaltacaklarını ve ekonomiyi yeniden canlandıracaklarını vurgulayarak "Modernleşmesi gereken bir ülkenin, dönüştürülmesi için zorluklar bizi bekliyor. Tarihi bir değişiklik yapmaya çağrıldık." ifadesini kullandı.

Yemin törenine, İspanya Kralı 6. Felipe, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Dominik Cumhuriyeti Devlet Başkanı Luis Abinader, Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Curaçao Başbakanı Gilmar Pisas, Haiti Devlet Başkanı Ariel Henry, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş ve çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Sosyal Demokratik İlerleme Partisi (SDPP) adayı olarak yarışan Chaves, oyların yüzde 52.9'unu alarak ülkeyi 4 yıl boyunca yönetmeye hak kazanmıştı.

Rodrigo Chaves

Dünya Bankası'ndaki 27 yıllık görevinden, hakkında çıkan "cinsel istismar" iddiaları sonrası 2019'da istifa eden Chaves, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmişti.

Chaves, 2019-2020 yıllarında altı ay boyunca ülkesinde maliye bakanı olarak görev yapmıştı.

Yeni Devlet Başkanı Chaves'in, 5,1 milyonluk nüfusa sahip ülkenin yaklaşık yüzde 23'ünün yaşadığı yoksulluğa karşı mücadele ve Kovid-19 salgını nedeniyle zayıflamış bir ekonomiyi canlandırma gibi konulara öncelik vermesi bekleniyor.