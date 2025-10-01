Haberler

KOBİ'lere Nefes Kredisi Desteği Başlıyor

KOBİ'lere Nefes Kredisi Desteği Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, KOBİ'lerin finansmanına kolay erişim sağlamak amacıyla hayata geçirilen Nefes Kredisi uygulamasının 2 Ekim itibarıyla başlayacağını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un uzun süredir farklı mecralarda dile getirdiği KOBİ'lere destek talepleri karşılık buldu.

Baki Ersoy, yaptığı açıklamada, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanına erişimini kolaylaştıracak Nefes Kredisi uygulamasının 2 Ekim itibarıyla başlayacağını kaydetti. Ersoy, "Daha önce farklı mecralarda sık sık dile getirmiş olduğumuz KOBİ'lerimize destek amacıyla Nefes Kredisi hayata geçiriliyor. Başvurular 2 Ekim'de başlıyor. Tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını diliyor, talebimizi karşılıksız bırakmayan Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki

CHP'nin kararı Bahçeli'yi küplere bindirdi: Bu vahim bir durumdur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artçılar 12 bini aştı, deprem fırtınası sürüyor: Ölü faylar uyandı

Beşik gibi sallanan ilimiz diken üstünde! Ölü faylar uyandı
Beyaz Show düellosu geri döndü! Candan Erçetin Beyaz Öztürk'ü sahneden vurdu

Beyaz Show düellosu geri döndü! Erçetin Beyaz'ı sahneden vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.