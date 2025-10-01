KOBİ'lere Nefes Kredisi Desteği Başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un uzun süredir farklı mecralarda dile getirdiği KOBİ'lere destek talepleri karşılık buldu.

Baki Ersoy, yaptığı açıklamada, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanına erişimini kolaylaştıracak Nefes Kredisi uygulamasının 2 Ekim itibarıyla başlayacağını kaydetti. Ersoy, "Daha önce farklı mecralarda sık sık dile getirmiş olduğumuz KOBİ'lerimize destek amacıyla Nefes Kredisi hayata geçiriliyor. Başvurular 2 Ekim'de başlıyor. Tüm KOBİ'lerimize hayırlı olmasını diliyor, talebimizi karşılıksız bırakmayan Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ