KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar, heyete ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, sanayicilerin KKTC'ye zaman ayırmasının ülkeye verdikleri önemi gösterdiğini kaydetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve heyeti kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Bahçıvan başkanlığındaki İSO heyeti, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanlığı Şeref Salonu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, heyete ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek, sanayicilerin KKTC'ye zaman ayırmasının ülkeye verdikleri önemi gösterdiğini kaydetti.

KKTC'nin, Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği açısından da önem taşıdığını söyleyen Tatar, bölgedeki doğal kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmesinde de KKTC'nin büyük önem taşıdığını belirtti.

Kabulde konuşan Bahçıvan da İSO'nun çalışma ve faaliyetleri hakkında Tatar'a bilgi vererek, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını desteklediklerini ifade etti.

Bahçıvan, KKTC'nin bölgesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle her alanda geliştiğine işaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında, KKTC'nin de gelişiminin hızlanacağını ve çok daha güçlü bir döneme başlayacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, İSO heyeti ile görüştü

KKTC Başbakanı Ünal Üstel de İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Başbakanlık Şeref Salonu'nda gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı (KTTO) Turgay Deniz de hazır bulundu.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomi bağının yeni yatırımlar ve ticaret alanlarıyla daha da kuvvetlenmesi için istişarelerde bulunulduğu bildirildi. Görüşmede hediye teatisinde bulunuldu.

İSO heyeti ile KTTO, ortak meclis toplantısı yaptı

KKTC'de temaslarda bulunan İSO heyeti ile KTTO, ortak meclis toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan ISO Başkanı Erdal Bahçıvan, Kıbrıs'ın artık "yavru bir vatan" olmadığını, büyüdüğünü ve "olgun bir kardeş" haline geldiğini vurgulayarak, "Buradan tüm dünyaya 'Burada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var' demenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Lefkoşa ve Girne'nin İstanbul, Ankara ve Edirne gibi kıymetli ve değerli bir coğrafya olduğunun altını çizen Bahçıvan, Doğu Akdeniz'in jeopolitik, enerji, ulaşım ve lojistik anlamında kıymetinin her geçen gün daha çok arttığını dile getirdi.

KTTO Başkanı Deniz de iki ülke arasındaki Odaların ilişkilerinin artırılması gerektiğini belirterek, "Odalarımız arasındaki işbirliğinin iş insanlarımız arasında da gelişmesini görmek istiyoruz. Türkiye ve KKTC iş insanları arasındaki ortaklıkların sayısını ve etkinliğini artırmalıyız. Daha fazla işbirliğine, yardımlaşmaya, dayanışmaya ve bunların somut ortaklıklara döndüğünü görmeye ihtiyacımız var." sözlerini sarf etti.