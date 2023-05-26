Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tümüyle karartma altındayım" mesajıyla yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda, "Telekomünikasyon şirketleri, gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümü ile karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan; seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam, korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden, korkak adam" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tümüyle karartma altındayım" mesajıyla yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda, "Telekomünikasyon şirketleri, gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümü ile karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan; seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam, korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden, korkak adam" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabında, "Tümüyle karartma altındayım" mesajıyla yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"Sürekli iftiralar, yalanlar, komplolar, sandıklarda tuhaflıklar, müşahitleri yasaklama çabaları, BABALA TV ile ilgili korkunç bir yalan kampanyası, montaj videolar, ayrıca mobil ekranlarımızı yasaklamalar… Şimdi de gazetecilere programımızı duyuracağım kısa mesajı atamıyorum. Telekomünikasyon şirketleri, gazetecilere SMS atmamı engelliyor. Tümü ile karartma altındayım. Soruyorum Erdoğan; seçime mi girmeyeyim? Bu mu istediğin? Türkiye'de seçim yapılamıyor. Korkak bu adam, korkak. Bir korkak yüzünden ülke gidiyor. Seçim yapılamaz duruma geliyor. Ne istiyorsun bu ülkeden, korkak adam?"