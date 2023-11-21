TBMM heyeti Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 62. Genel Kurulu kapsamında Kiev'i ziyaret etti.

Kiev Büyükelçiliğinin girişimleriyle, Kırım Tatar soydaşlarımızın Milli Lideri milletvekili Mustafa Kırımoğlu başkanlığında, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve bazı Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri bir akşam yemeğinde buluştu. AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in de KEİPA Türk Grubu Başkanı olarak yer aldığı toplantıda Karadeniz'in güvenliği çerçevesinde Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve Kırım Tatarlarının durumu görüşüldü.

Kiev'de tatarların milli lideri Mustafa Kırımoğlu ile görüştük

Toplantı hakkında görüşlerini bildiren Fatih Dönmez, "Ukrayna'nın Kiev kentinden döndük. Eskişehir'de bilindiği üzere tatar kökenli hemşerilerimiz var. Kiev'de tatarların milli lideri Mustafa Kırımoğlu ile de bir görüşme imkanı buldum. Kendisinin Eskişehir'de ve Türkiye'de yaşayan tatarlara selamları var. KEİPA kurucu ülkelerinden Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. KEİPA üyesi ülkelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, 25 Haziran 1992 tarihinde kuruldu. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Parlamenter Asamblesi ise 26 Şubat 1993'te oluşturuldu. Üyeleri; Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Yunanistan, Gürcistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Türkiye ve Ukrayna'dır. Ukrayna'da gerçekleşen 62. Genel Kurul Toplantısı'na Rusya Federasyonu katılmadı. KEİPA 62. Genel Kurulunda, asamble görevlileri seçimleri de yapılırken, Asaf Hajiyev yeniden KEİPA Genel Sekreterliğine, Fatih Dönmez ise Asamble Başkan Yardımcılığına seçildi.

KEİ'nin amacı; ülkeler arasındaki ekonomik, ticari, sosyal, kültürel ve politik işbirliğine yasal bir temel sağlamak; üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları veya dışişleri bakanları tarafından alınan kararların uygulanması için gerekli mevzuatın kabul edilmesi; parlamenter demokrasinin güçlendirilmesinde ulusal parlamentolara yardım; uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesidir. - ESKİŞEHİR