Katar Emiri Meclis'te Gazze için 'soykırım' dedi, failler hesap vermeli

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze Şeridi'nde yaşananların "soykırım" olduğunu ve faillerinin hesap vermekten kaçmaması gerektiğini ifade etti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Şura Meclisi'nin 55. dönem açılışında yaptığı konuşmada ülkesinin iç ve dış politikasına ve bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Al Thani, Körfez ülkelerinin güvenliği, egemenliği ve istikrarının müzakere edilemez olduğunu belirterek son bölgesel çatışmanın ardından denizcilik ulaşımının ve kritik altyapının korunması için daha fazla çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Al Thani, enerji ve su tesisleri ile sivil altyapıyı korurken, Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda güvenliğin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Son olayların Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında devam eden iş birliği ve koordinasyonun önemini pekiştirdiğini söyleyen Al Thani, dünyanın bir bölgesindeki istikrarsızlığın dünyanın geri kalanından izole edilemeyeceği uyarısında bulundu. Katar Emiri, ülkesinin İran tarafından saldırıya uğradığını ve bunun Katar'ın egemenliğinin, uluslararası hukukun ve iyi komşuluk ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu hatırlattı. Katar Silahlı Kuvvetlerini ve güvenlik hizmetlerini ülkeyi savunma görevlerini yerine getirdikleri için öven Katar Emiri Al Thani, dayanıklılığın kriz anlarında doğmadığını, önceden planlama ve hazırlığın sonucu olduğunu vurguladı. Al Thani, "Diyaloğa ve barışçıl çözümlere olan bağlılığımız, ülkemizin savunmasından ödün verdiğimiz anlamına gelmez. Egemenliğimizi savunma hakkımız, savaşın yayılmasını önleme kararlılığımızla çelişmez" şeklinde konuştu.

ABD-İran arasında müzakere çağrısı

Al Thani, Katar'ın son kriz sırasında egemenliğini korumak, küresel enerji güvenliği ve uluslararası ekonomideki rolünü yerine getirmek ve diplomatik kanalları açık tutmak da dahil olmak üzere birçok sorumlulukla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ülkesinin ateşkesin sağlanması ve su yollarının yeniden açılması çabalarına katkıda bulunurken, temel hizmetlerin, tedarik zincirlerinin ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi için çalıştığını dile getiren Al Thani, "Çatışmaya barışçıl çözümler bulunması için müzakere yürütülmesini şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi. Katar Emiri ayrıca Katar'ın ulusal kazanımlarını koruma konusunda kararlı olduğunu ve krizden daha dirençli ve küresel değişimlere uyum sağlamaya daha iyi donanımlı bir şekilde çıkacağını vurguladı.

"Gazze'de yaşananlar soykırımdır, failleri hesap vermelidir"

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Gazze'ye değinerek İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım yaptığını söyledi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. Al Thani, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar hiç şüphesiz soykırımdır ve failleri hesap vermekten kaçmamalıdır" dedi. Filistin davasının Katar'ın önceliklerinin en başında yer aldığını yineleyen Al Thani, İsrail'in Filistinlilere karşı devam eden saldırganlığının yol açtığı tehlikelere karşı uyarıda bulundu. Katar Emiri ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik İsrailli Yahudi yerleşimcilerin saldırılarını kınadı ve bu saldırıların İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Al Thani diğer bölgesel çatışmalara değinerek Sudan, Libya, Yemen ve Somali'deki krizlere kapsamlı ve adil siyasi çözümler getirilmesi çağrısında bulundu ve bu ülkelerin toprak bütünlüklerinin korunmasının, halklarının güvenliğinin ve istikrarının sağlanmasının önemini vurguladı.

Hürmüz'ün kapatılması Katar'ın enerji ihracatını aksatıyor

Şeyh Tamim ekonomi konusunda, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve Ras Laffan'daki enerji tesislerinde meydana gelen hasarın Katar'ın ihracatının önemli bir bölümünü aksattığını söyledi. Krizin ekonomik sonuçlarının öncelikle enerji sektöründe yoğunlaştığını belirten Al Thani, küresel enerji arzının bölgesel istikrarsızlığa karşı ne kadar kırılgan olduğunu vurguladı. Katar Emiri, yaşanan aksaklıklara rağmen Katar ekonomisinin 2025 yılında yüzde 2.9 oranında reel büyüme kaydettiğini, ortalama enflasyonun ise yüzde 0.5 seviyesinde sabit kaldığını söyledi. Katar'ın gelecekteki zorluklara karşı hazırlıklı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Al Thani, hem kurumların hem de vatandaşların sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı