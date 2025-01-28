Üye Girişi
Haberler
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti

Karaismailoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Karaismailoğlu, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı'nın 2024 yılına damgasını vuran fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde ödüllendirilen fotoğraflar hakkında açıklamalarda bulundu.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaismailoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan vatandaşların ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulunmasına ilişkin "Kutlamalar" fotoğrafını seçen Karaismailoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihlerini Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?" ve İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" karelerinden yana kullandı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğrafına oy veren Karaismailoğlu, "Haber" kategorisinde de Barış Seçkin'in "Dış işleri" ile Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğraflarını tercih etti.

Karaismailoğlu, "Spor" kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün, "Kafa topu" ile Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarını seçti.

Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Anadolu Ajansının 13 yıldır gerçekleştirdiği "Yılın Kareleri" oylamasının çok değerli olduğunu söyledi.

Fotoğrafların her birinin kıymetli olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Karaismailoğlu, "Anadolu Ajansı, dünyanın en önemli haber kuruluşlarından bir tanesi ve çok saygın bir şekilde dünyada yerini almış bir kurumumuz. Hem kurum hem de çalışanları bizim için çok kıymetli, hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Anı ölümsüzleştiren fotoğrafların aynı zamanda tarihi bir belge olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "2024 yılında hem ülkemiz hem de dünya açısından acısıyla tatlısıyla önemli olaylar yaşandı. Özellikle kalbimizi parçalayan, yüreğimizi dağlayan İsrail'in Gazze'deki zulüm ve katliamları, bizi derinden yaralayan acı olaylardı. Bugün geçici de olsa bir barış anlaşması sağlandı. İnşallah kalıcı olur ve Filistinliler kendi vatanlarında özgürce yaşarlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gazi Nogay - Politika
img

Ünlü rapçi dünyanın en zengin sanatçısı oldu
img

Cumhurbaşkanı işaret etti! Büyük operasyon an meselesi
img

16 yaşında Premier Lig devinden resmi teklif aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı

İmamlar 'banka promosyonu' için sokağa çıktı: Bu yanlıştan dönün
Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

Bu nasıl asker eğlencesi? Görüntüyü izleyenler hayret ediyor
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.