Kapkaç çetesi Diyarbakır Emniyetinden kaçamadı: 'Aport' operasyonu ile 10 şüpheli yakalandı

Diyarbakır İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'aport' operasyonu ile hırsızlık ve kapkaç çetesi üyesi 10 şüpheli yakalandı. Firari hükümlü araması bulunan bir şüphelinin kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıktı.