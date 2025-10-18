İYİ Parti Tarsus Kongresinde Gergin Anlar

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapılan İYİ Parti kongresinde gergin anlar yaşandı, eski ilçe başkanının konuşmasını engellemek için bir partili ise kürsüyü devirdi.

Alınan bilgiye göre, İYİ Parti Tarsus İlçe Teşkilatı, bugün Tarsus Şehir Kulübü'nde 4. Olağan İlçe Kongresini gerçekleştirdi. İYİ Parti İlçe Başkanı Gazi Elgün ile Özgür Türker'in aday olduğu kongrede yapılan konuşmaların ardından gerginlik çıktı. Geçmiş dönem İlçe Başkanı Danyal Mercan, söz almak istedi. Uzun süre söz isteyen Mercan'a söz verilmedi. Mikrofonu almak için hamle yapan Mercan'dan mikrofon uzaklaştırıldı. Bunun üzerine Mercan, kürsüye konuşmak için gidip eliyle vurarak tepkisini gösterdi. O sırada gelen başka bir partili ise kürsüyü devirince gerginlik arttı. Kısa süreli arbede de yaşanan kongre ara verilmesinin ardından devam etti. - MERSİN