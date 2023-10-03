İYİ Parti Milletvekili Kocamaz: Yanlış tarım politikaları çiftçileri üretim yapamaz durumda bıraktı

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin üretim yapamaz durumda olduğunu belirtti. Kocamaz, iktidarın elindeki fırsatları değerlendiremediğini ve üretici, emekli ve dar gelirlinin büyük sıkıntı içinde olduğunu ifade etti.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, "izlenen yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçilerin üretim yapamaz durumda olduğunu" savundu.

Kocamaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devlet yönetiminin önemli bir iş olduğunu, iktidarın elindeki fırsatları 21 yıldır değerlendiremediğini ileri sürdü.

İktidarın izlediği ekonomi politikası nedeniyle özellikle üretici, emekli ve dar gelirlinin büyük sıkıntı içinde olduğunu söyleyen Kocamaz, "İktidar, eline geçen fırsatları değerlendiremeyince olan ülkemize, devletimize ve geleceğimize olmaktadır. Maalesef şu anda iktidara yakın olan yüzde 5'lik bir mutlu azınlık dışında herkes mutsuz, umutsuz, adeta kan ağlıyor. Hiç kimse yarınından emin değil." dedi.

Kocamaz, artan girdi maliyetlerinin, tarımdan hayvancılığa birçok alanda üretimi önemli ölçüde azalttığını iddia etti.

"Bugün izlenen yanlış tarım politikaları nedeniyle çiftçiler üretim yapamaz durumda" ifadesini kullanan Kocamaz, "2020 yılında 1800 lira olan gübre ve üre fiyatları 14 bin 500 liraya; 6,54 lira olan motorin 41,16 liraya yükselmiştir. İlaç ve yem fiyatları da benzer oranlarda artmıştır. Geçmişte yaptığı üretimle kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olan Türkiye'de, tüketiciler tarımsal ürünlerin yanı sıra et, süt ve yumurtaya erişmekte zorlanmaktadır. Bu da gelecek yıllarda üretim yapacak çiftçilerin bulunamayacağını ve daha yüksek fiyatlarla ithal etmek zorunda kalacağımızı gösteriyor." diye konuştu.