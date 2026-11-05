İYİ Parti'li Özatıcı Gümüşhane'de hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, Gümüşhane'de gazetecilerle bir araya geldi.

Özatıcı, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yaptıkları çalışmaları ve projeleri ülke genelinde vatandaşlara anlatmaya gayret ettiklerini söyledi.

Ülkedeki sorunları bildiklerini ve çözmek için mücadele ettiklerini vurgulayan Özatıcı, "Milliyetçilik sadece Türk milletinin varlığının, birliğinin ilanihaye müdafaa edilmesi değil, aynı zamanda o milletin mensuplarının da huzur, refah ve zenginlik içinde yaşamasıdır." dedi.

Hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren Özatıcı, emeklilerin, gençlerin ve işçilerin sorunlarına dikkati çekti.

Türkiye'deki siyasetçilerin geçmişte yargı ve ekonomiyle ilgili dile getirdikleri sıkıntıların bugün de sürdüğünü savunan Özatıcı, "Onun için sadece yüzlerin, seslerin, kişilerin değil, senaryonun değiştiği bir döneme ihtiyacımız var. Başka bir Türkiye gerçekten mümkün." diye konuştu.

Özatıcı, Terörsüz Türkiye'ye karşı olmadıklarını ancak yürütülen süreçle ilgili kabul edemeyecekleri konular olduğunu da sözlerine ekledi.

Özatıcı'ya, İYİ Parti Gümüşhane İl Başkanı Bayram Canlı da eşlik etti.

Kaynak: AA