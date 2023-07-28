İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel: 'İktidarın Yaptığı İnsafsız Zulümlerden Çıkış Yolunu Buluruz'

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, üst üste gelen zamlar ve hayat pahalılığıyla ilgili eleştirilerde bulundu. Yüksel, iktidarın yanlış ekonomi politikaları ve yapılan zamların halkı zor durumda bıraktığını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerde iktidarın dersini alacağını ve kısa süre sonra yönetimi bırakacağını söyledi.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ulus Meydanı'nda, üst üste gelen zamlar ve hayat pahalılığıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na; "Ben sesleniyorum buradan; ey sarayın sahipleri inin halkı görün. İnin milleti görün. İnin kadınları, dinleyin. İşsiz gençleri dinleyin. Getirdikleri nokta saray sefada, millet cefada. Ne vaat ettiler seçimden önce? Çok değil, seçimler yeni bitti. Ne oldu? Hani vaatler vardı. Hani mutluluk gelecekti, hani refah gelecekti? Gele gele fakirlik geldi, gele gele zam geldi" diye konuştu.

İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, Ulus Meydanı'nda, ANKA Haber Ajansı'na emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış, hayat pahalılığı ve üst üste yapılan zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yüksel, şunları söyledi:

"EY SARAY SAHİPLERİ, İNİN HALKI GÖRÜN"

"Belki de tarihimizin yoksulluğun en derinini, yoksulluğun en karanlığını yaşıyoruz. Bu iktidarın sayesinde. İktidar ve küçük ortağı sayesinde. Yanlış ekonomi politikalarının yanlışlığı gittikçe artıyor. Erkek eş, kadına; babalar çocuklarına mahcup duruma geldiler. Eve ekmek götüremiyorlar. Memura az da olsa zam yapıldı. Emekliler unutuldu. Oysa bu emekliler de bu ülkenin vatandaşı. Aynı bakkaldan, aynı marketten alışveriş yapıyorlar. Hiç mi insafları yok. Sarayda oturarak, ülkenin derdini bilemezsin.

Ben sesleniyorum buradan; ey sarayın sahipleri inin halkı görün. İnin milleti görün. İnin kadınları, dinleyin. İşsiz gençleri dinleyin. Getirdikleri nokta saray sefada, millet cefada. Ne vaat ettiler seçimden önce? Çok değil, seçimler yeni bitti. Ne oldu? Hani vaatler vardı. Hani mutluluk gelecekti, hani refah gelecekti? Gele gele fakirlik geldi, gele gele zam geldi. 7 bin 500 lirada sabitlediler emekliliği, kendileri geçinsin. Tasarrufu, saraydan başlayacak. Tasarrufu çift maaşlılardan başlayacak. Tasarrufu Kur Korumalı Mevduat sistemi adı altında fakirden fukaradan aldıkları vergilerle zenginlere vermekten vazgeçerek başlayacaklar. Yine tasarrufa borçların sildikleri, beş müteahhitten devlete olan borçlarını alarak başlayacaklar.

"İKTİDARIN YAPTIĞI İNSAFSIZ ZULÜMLERDEN DE ÇIKIŞ YOLUNU BULURUZ"

Halk gerçekten zor durumda. Evde ne pişireceğim sıkıntısına kadınlar çekiyor. Bu zam zulmünün en büyük mağduru kadınlar, çocuklar ve gençler. Erkek kardeşlerimiz mahcup; niye mahcup? Eve ekmek götürememekten, çünkü çocuğunun istediğini alamamaktan mahcup.

Asla umutsuz olmayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet, kadim bir devletin devamıyız. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda yedi düvel ile mücadele ettik, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Biz zam zulmünden de halkı düşünmeyen, iktidarın yaptığı insafsız zulümlerden de çıkış yolunu buluruz. Yerel seçimler geliyor, kandırdım zanneden iktidar kandıramadığını görecek. Az kaldı, yerel seçimlerde derslerini alacaklar. Kısa süre sonra da yönetemedikleri iktidarı bırakacaklar. Önce milleti yaşat ki devlet yaşasın."