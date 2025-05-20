İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Yerel Seçimlerden Büyük Bir Travmayla Çıktık

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2024 yerel seçimlerinden büyük bir travmayla çıktıklarını belirterek, "Küskünlerimiz vardı, o küskünlerimizle konuştuk. Gücenmişler vardı, beklentilerine karşılık bulamayanlar vardı. Onların tamamıyla konuştuk. Bizim yaşadıklarımızı başka bir siyasi parti yaşamış olsaydı siyasi ömrünün sonuna gelmesi muhtemeldi." dedi.

Habertürk TV'de "Özel Röportaj" programına katılan Dervişoğlu, vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Dervişoğlu, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Böyle bir kritik süreçte aslında ilk adımı Sayın Cumhurbaşkanı'nın atmasından bile rahatsız olmam. Yani ben başka siyasiler gibi 'Oraya gitmem, buraya gitmem.' demem. Ben gayet tabii Türkiye'nin en temel meselesiyle ilgili bir sır katipliğinde yapılacak bir toplantı da olmak üzere, devletin yetkilileriyle yaparım ama örgütle bağlantılı olanlarla ben kamuoyunda kapalı kapılar ardında yapılan toplantılara dahil olmam." diye konuştu.

Partisinde yaşanan istifa süreçlerine değinen Dervişoğlu, "2024 yerel seçimlerinden biz büyük bir travmayla çıktık ve dolayısıyla o travmanın oluşturduğu yaraları sarmak zamanımızı aldı. Küskünlerimiz vardı, o küskünlerimizle konuştuk. Gücenmişler vardı, beklentilerine karşılık bulamayanlar vardı. Onların tamamıyla konuştuk. Bizim yaşadıklarımızı başka bir siyasi parti yaşamış olsaydı siyasi ömrünün sonuna gelmesi muhtemeldi. Zaten siyasi rakiplerimizin de beklentisi buydu." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, bir dönem İYİ Partinin siyasi ömrüne vade biçen çok sayıda siyasi, yorumcu ve gazetecinin olduğunu dile getirerek, "O süreçleri atlattık, geçirdiğimiz travmalar ve üzerimize kurgulanan oyunlar birbirimize kenetlenmemize vesile oldu diyebilirim. Çünkü Türkiye'nin yaşadığı bu süreçte artık İYİ Partiye ihtiyaç duyulduğu herkesin ortak kabulünde olan bir husus." dedi.

Geride bıraktıkları o netameli süreci artık bir siyasi şahlanış sürecine dönüştürebilmek için çabalarını sürdürdüklerini belirten Dervişoğlu, bu yolda emek sarf eden bütün partililere teşekkür etti.

"İhanetleri de kaydettiğimi ifade edebilirim"

Dervişoğlu, kamuoyu araştırmalarıyla ilgili olarak, "İYİ Partinin zaten istikrarlı bir yükselişinden bahsedebilmek mümkün ama ben siyasi tarzım ve üslubum münasebetiyle vasattan yararlanmak ve olumsuzlukları bir stratejiye dönüştürmek niyetinde değilim. Her yerde söylüyorum, burada da söyleyeyim. Öncelikle takdir edilmemiz lazım. Gerek duruşumuzla, gerek söylemimizle, gerek uygulamalarımızla kamuoyu nezdinde takdir edildiğimizin emarelerini görüyorum." şeklinde konuştu.

Bu takdir tercihe dönüştüğünde İYİ Partinin bir sıçrama yapacağı kanaatini taşıdığını aktaran Dervişoğlu, "Bu yoldaki umutları besleyen gelişmeleri de dikkatle takip ediyorum. Son derece şeffaf bir yol haritası tanzim ediyoruz. Hiçbir şeyi unutmadığımızın bilinmesi lazım. Samimiyetle meseleye yaklaşıyoruz ama ihanetleri de kaydettiğimi ifade edebilirim." dedi.

Dervişoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyarete ilişkin, "Bir haksızlık varsa, bir hukuksuzluk varsa kişiyi mağdur etmeden, hakkındaki soruşturmaların elbette ki yapılması ve suç varsa tevzi edilmesi hukuk devletini savunan bir vatandaş olarak benim de beklentimdir." ifadesini kullandı.