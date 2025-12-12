Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri üzerinde İYİ Parti milletvekilleri söz aldı.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, hükümetin gençlere yönelik politikalarını eleştirerek, meslek sahibi olan ama iş bulamayan gençlerin, anne babalarına muhtaç olmalarının ağır yükünü taşıdığını söyledi.

Gençlerde psikolojik travmaların biriktiğini savunan Sunat, "Beyin göçü rekor kırıyor, nitelikli gençleri ülkede tutacak cazibe politikası yok. Son 2 yılda 450 bin Türk vatandaşı yurt dışına gitmiş, bunlardan yarısı 34 yaş altı gençler. Vize onayı alamadığı için binlerce genç kapıda bekliyor." diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinin barınma sorununun bulunduğunu, yaklaşık 4 milyon öğrencinin yüzde 25'nin KYK yurtlarında kalabildiğini söyleyen Sunat, öğrencilerin verilen 3 bin lira bursla geçinmelerinin mümkün olmadığını belirtti.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bir ülkenin, gençliğini kaybetmesi durumunda geleceğini, kültürünü kaybetmesi durumunda ise kimliğini kaybedeceğini vurguladı.

İktidarın gençleri anlamak istemediğini öne süren Öztürk, "Ne istihdamda ne eğitimde ne de herhangi bir mesleki eğitimde yer alan gençlerimizin oranı yüzde 22,9. Türkiye'de 15-24 yaş aralığındaki her 4 gençten biri, 'ev genci' konumunda. Toplumsal ve ekonomik hayata katılımın dışında kalan bu 'ev gençleri', hem bireysel hem de toplumsal açıdan ciddi bir risk alanı oluşturuyor. Genç işsizliği ise yüzde 20'lerin çok üzerinde seyrediyor. Üniversite mezunları bile iş bulmakta zorlanırken meslek sahibi olan gençler geçinemiyor. Bu tablo, gençlerin yalnızca işsizlikle değil aynı zamanda güvencesizlik ve umutsuzlukla da mücadele ettiğini açıkça gösteriyor." diye konuştu.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, Türkiye'nin dünyada en fazla turist çeken 4. ülkeyken turizm gelirlerinde ise 7. sırada olduğunu söyledi.

Turistlerin kişi başına günlük ortalama harcama tutarının hala 100 dolar civarında seyrettiğine dikkati çeken Ergun, "Buna karşılık, turizmde rakibimiz olan İspanya'da günlük ortalama harcama 220, Fransa'da ise 140 dolardır. Bu tablo, turizmin hala düşük marjlı 'her şey dahil' sistemine sıkışmasından kaynaklanmaktadır. 'Her şey dahil' sisteminde ziyaretçiler, otellerden dışarı çıkmadan tatillerini tamamlarken yerel esnaf, turizm gelirinden yeterince pay alamamaktadır yani 'her şey dahil' sistemi, yerel ekonomiye fayda sağlamamakta, turizmde hacim büyürken değer küçülmektedir." şeklinde konuştu.

Muğla'nın sorunlarına değinen Ergun, kentin turist sayısında gelecek yıllarda yaklaşık yüzde 5 azalma olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Ergun, ekonomik kriz sebebiyle vatandaşların önemli bir kısmının artık tatile gidemediğini, araştırmalara göre her 10 kişiden 6'sının bu yaz tatil yapamadığını söyledi.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangını anımsatarak, hayatını kaybeden vatandaşlardan bazılarının olay anında aileleriyle yaptığı konuşmaları aktardı. Uz, olayda sorumluluğu bulunan herkesin yargılanması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, BM Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye'nin 2024 yılında 60,6 milyon ziyaretçi ağırlayarak ziyaretçi sayısında dünyada 4. sıraya yerleştiğini anlattı. Bu veride turist sayılan ve ülke üzerinden transit geçen yolcuların da bulunduğunu dile getiren Akburak, Türkiye turizminin artık "çok turist, düşük gelir" dengesizliğiyle karşı karşıya olduğunu savundu.

Türkiye'nin gerçek turizm potansiyelinin, sadece sayı artırmayı değil ülkede daha uzun süre kalan, harcama yapan, nitelikli turist oranını yükseltmeyi hedefleyen anlayışı zorunlu kıldığını dile getiren Akburak, "Dünyadan nitelikli turisti çeken, kendi vatandaşına da nefes aldıran bir turizm vizyonuna ihtiyacımız var. Türkiye, doğru yönetimle dünyanın ilk 5 turizm merkezinden biri olabilecek kapasiteye sahip. Türkiye'nin kültürünü, tarihini, doğasını, sanatsal mirasını hak ettiği seviyeye çıkaracak politikalar ve yatırımlar yapmalıyız." ifadelerini kullandı.