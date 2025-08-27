İYİ Parti'den Gençlerdeki Çeteleşme Uyarısı

İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye'de 15 ila 29 yaş arasındaki her 3 gençten 1'inin evde boş oturduğunu söyleyerek, "Bunun üstüne ekonomik yoksulluğu ve bütün bu sıkıntıları eklediğiniz zaman çeteleşme başlıyor ve hepimiz güvenlik konusunda büyük bir endişe duyuyoruz" dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Kavuncu, ekonomide yaşanan krizlerin sosyal problemlere neden olduğunu belirterek, "Hakan Çakırları, Ahmet Minguzzileri, gün ortasında bu evlatlarımızı yitiriyoruz. Anne ve babalar çocuklarını artık en yakındaki markete bile göndermek istemiyorlar. Endişe ediyorlar, ürküyorlar; çünkü çeteleşme çok ciddi oranda artmış durumdadır. Bu ekonomik sıkıntıların, yoksulluğun getirdiği problemler beraberinde de bu başıboşluğu getiriyor. Bir rakam paylaşayım; Türkiye'de 15 ila 29 yaş arasında 18 milyon genç var. Bunların 5 milyonu kayıt dışı, yani ne bir yerde çalışıyorlar ne de bir eğitim kurumuna kayıtlılar. Bunları, 'Ev genci' olarak da nitelendirebilirsiniz. 15-29 yaş aralığında yüzde 31 ki Avrupa Birliği'nde bu rakam yüzde 17 civarındadır, yani neredeyse ülkemizde iki kat daha fazla. Ülkemizde her 3 gençten biri başıboş ve evde oturuyor. Bunun üstüne ekonomik yoksulluğu ve bütün bu sıkıntıları eklediğiniz zaman çeteleşme başlıyor ve hepimiz güvenlik konusunda büyük bir endişe duyuyoruz" diye konuştu.

Bilgisayar oyunlarının da bu çeteleşmeyi artırdığını söyleyen Kavuncu, "Güvensizlik her anlamda sıkıntı ve endişe yaratıyor. Bakın Cumhuriyet başsavcılığının bu çetelerle ilgili hazırladığı iddianame var. Bu iddianamede çeteleşmenin sebebi olarak deniliyor ki; 'Maddi değerlere duyulan iştahın orantısız ölçüde arttığı, yasa dışı servet edinmek için fırsat oluştuğu bir ortamdayız. Yozlaşmanın arttığı toplumlarda bu çok daha fazla ilerler.' Bu, savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan ifadeler. Orantısız ölçüde yozlaşma ve maddi değerlere duyulan özlemin arttığı bir ortamda kontrol de olmayınca ve çalışarak bir yerlere varamayacağını da gördüğü zaman çeteleşme de artıyor. Beraberinde infaz yasalarımız, sürekli yapılan düzenlemeler, cezaevlerinin adeta bir suç üreten yerler haline gelmesi ki; cezaevinden çıkan mahkumların neredeyse yüzde 45-50'si yeniden suç işliyor. Tüm bunların sonucunda Türkiye'de güvensiz bir ortam oluşuyor" ifadelerini kullandı.