İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, ara seçim tartışmalarına ilişkin, "Ara seçim yapılabilmesi için 22 milletvekilinin de bir şekilde istifa etmesi ve Genel Kurul'da çoğunluğun bu konuda karar alması gerekiyor. Dolayısıyla, tek bir kişinin veya tek bir partinin arzusu ya da niyeti, neticenin oluşması için yeterli değil." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Kavuncu, 4 Nisan'da vefat yıl dönümü olan MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmet ve minnetle andı.

Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve TÜRKSOY'un teşkil edilmesi ile "Türk dünyası" kavramının güç kazanmasında Alparslan Türkeş'in mücadelesinin önemli payının olduğunu hatırlatan Kavuncu, "Bu yüzden Türk dünyasının Başbuğu'dur kendisi. Onun ve arkadaşlarının mücadelesi birçok konuyu etkiledi. Bu mücadele, Sovyetler Birliği'nin beklenenden daha erken dağılmasına ve bugün Türk Devletleri Teşkilatı'na mensup birçok dost ve kardeş Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığa kavuşmasına zemin hazırladı." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Türkiye ekonomisini ciddi şekilde etkilediğini belirten Kavuncu, "Bu savaş başladıktan sonra politika faizi 3 puan arttı. Dünyada politika faizini 3 puan artıran tek ülkeyiz. Bütçe açığı ve cari açık, yani teknik olarak ikiz açık dediğimiz göstergelerin arttığını, cari açığın aylık bazda yüzde 56,6'lara vardığını görüyoruz." diye konuştu.

Kavuncu, cari açığın düşürülmesine yönelik turizmin önemli bir kalem olduğuna işaret ederek, turizmcinin nefes alması ve bu yazı olabildiğince az zararla atlatabilmesi için çok yoğun destek ve ciddi bir kampanyaya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

"Gıda ithalatına bağımlı olmak çok büyük bir risk"

Çiftçilere mazot ve gübre desteği verilmesi çağrısında bulunan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Mazot ve gübre konusunda destek sağlanmazsa, zaten çok kritik seviyede olan tarımsal nüfusumuzu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Kriz kapımızda, savaş kapımızda. Savaş döneminde gıda ithalatına bağımlı olmak çok büyük bir risktir. Gıdayı kendi ülkenizde üretebilmek bir güvenlik meselesidir. Tarımsal üretimin yapılabilmesi için gübre, tohum, su, mazot, enerji bunların uygun fiyatlarla çiftçiye destekleyecek şekilde aktarılabilmesi büyük önem taşımaktadır."

Buğra Kavuncu, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "ara seçim çağrısının" sorulduğu Kavuncu, sürecin, anayasal çerçevede teknik bir konu olduğunu anımsattı.

Şu anda TBMM'de 8 milletvekilliğinin boş olduğunu hatırlatan Kavuncu, "Yani, ara seçim yapılabilmesi için 22 milletvekilinin de bir şekilde istifa etmesi ve Genel Kurul'da çoğunluğun bu konuda karar alması gerekiyor. Dolayısıyla, tek bir kişinin veya tek bir partinin arzusu ya da niyeti, neticenin oluşması için yeterli değil." açıklamasında bulundu.