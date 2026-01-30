Erdoğan'dan Kilometre Taşı Açıklaması
İstanbul Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen Karayolları Genel Müdürlüğü 30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eserlerimize bir yenisini eklemenin gururunu, Türkiye'yi güçlendirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.
