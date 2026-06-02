İsrail'in silah ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

İsrail Savunma Bakanlığı, 2025 yılı silah ihracatının 19.2 milyar dolara ulaşarak üst üste 5'inci yıl rekor kırdığını açıkladı. Füze ve hava savunma sistemleri ihracatta başı çekerken, en büyük alıcı bölge yüzde 36 ile Avrupa oldu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin silah ihracatı, 2025 yılında 19 milyar doları aştı. Açıklamada, "İsrail'in savunma ihracatı, 2025 yılında 19.2 milyar dolara ulaşarak üst üste 5'inci yıl rekor kırdı. Bu, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30'luk bir artış, 5 yılda iki kattan fazla artış, 10 yılda ise 4 kat artış anlamına geliyor" denildi. Füze, roket ve hava savunma sistemlerinin en çok ihraç edilen ürünler olduğu ve anlaşmaların yüzde 29'unu oluşturduğu belirtildi. Gözlem ve optik sistemlerde de kayda değer bir artış görüldüğü aktarıldı.

İsrail'in silah ihracatının yüzde 36'sını Avrupa ülkeleri, yüzde 32'sini Asya ve Pasifik bölgesi, yüzde 15'ini ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika oluşturdu.

İsrail, dünyanın önde gelen silah ihracatçıları arasında yer alıyor. - TEL AVİV

