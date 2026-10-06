Haberler

İspanya hükümeti erken seçime yol açan konut kararnamelerini yeniden kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya hükümeti, erken seçime neden olan konut düzenlemelerini içeren iki kararnameyi yeniden kabul etti. Kararnameler, parlamentonun feshedilmesinin ardından 69 üyeli Parlamento Daimi Komisyonu'nun onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlandığında geçici yürürlüğe girecek.

İspanya'da hükümet, geçtiğimiz hafta parlamentodan geçirilemediği için erken seçim kararı alınmasına neden olan konut düzenlemelerini içeren iki kararnameyi yeniden kabul etti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez liderliğindeki hükümet, ülkede haftalardır süren protesto gösterilerine neden olan konut krizine çözüm tedbirleri içeren iki kararnameyi yeniden kabul etti. Geçtiğimiz hafta parlamento tarafından reddedilen düzenlemeler, erken seçim kararı ile parlamentonun feshedilmesinin ardından bu defa 69 üyeli Parlamento Daimi Komisyonu'nun onayına sunulacak. Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Sanchez, "Bakanlar Kurulu, Cuma günü Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda reddedilen iki kanun hükmünde kararnamenin özünü koruyan iki yeni kararname kabul etti" dedi. Düzenlemelerin sıradan vatandaşların konuta erişimini ve barınma hakkının korunmasını sağlayacağını vurgulayan Sanchez, "Tedbirler iddialı ama her şeyden önce makul ve gerekli. Bu iki kararnameye ilişkin oylama, ideolojik değil, insani bir mesele" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Sanchez, "Bu önlemler, en kırılgan kesimleri koruyor ve bir bakıma yaygın spekülasyon nedeniyle arz ve talep mantığıyla işlemeyen ve ciddi biçimde aksayan piyasaya düzen getiriyor" dedi.

Kararnameler Resmi Gazete'de yayımlandığında geçici olarak yürürlüğe girecek

Sanchez'in daha önce parlamento tarafından reddedilen kararnameleri, yeni birer düzenleme olarak tekrar kabul etmesi, bu kararnamelerin parlamentonun feshedilmesinin ardından görevini sürdüren 69 üyeli Parlamento Daimi Komisyonu tarafından onaylanmasının önünü açmış oldu. Sanchez, düzenlemeleri içeren kararnamelerin Resmi Gazete'de yayımlandığında geçici olarak yürürlüğe gireceğini fakat Daimi Komisyonun onayına sunulması gerekeceğini söyledi.

İspanyol basınındaki haberlere göre, 69 üyeli komisyonda Sanchez hükümeti tarafından teklif edilen düzenlemeleri destekleyenler, az farkla çoğunlukta bulunuyor.

Erken seçim kararı alınmıştı

İspanya Başbakanı, dün bir ulusa sesleniş konuşması yaparak, liderliğini üstlendiği azınlık hükümetinin konut düzenlemelerini geçirmeyi başaramadığı parlamentoda güçlü bir çoğunluğa ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle erken seçim kararı aldığını ilan etmişti. 2027 yılı yazında yapılması gereken seçimlerin erkene alınarak 29 Kasım'da yapılacağını duyuran Sanchez, hükümete halk desteğinin "yenilenmesi ve genişletilmesine" ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

İspanya genelinde kiracılara daha fazla koruma sağlanması talebiyle haftalardır devam eden protesto gösterileri düzenleniyor. Gösteriler, 87 yaşındaki bir vatandaşın kirasındaki yüksek artışı karşılayamaması nedeniyle evinden tahliye edilmesinin ardından başlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hem meyvesi hem çiçeği para ediyor: Eken bir senede evini arabasını alıyor

Hem meyvesi hem çiçeği para: Eken bir senede evini arabasını alıyor
Ortaokula bıçaklı saldırıdan yeni detaylar! Veli bir kişiden daha bahsetti

Okula bıçaklı saldırıdan yeni detay! Veli bir kişiden daha bahsetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
Meclis’e kanun teklifi sunuldu! 6 meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor

Kanun teklifi sunuldu! 6 meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Bahçeli 5 yıllık formülü açıkladı: Yürütmede Erdoğan, yasamada MHP

Bahçeli 5 yıllık formülü verdi! İşte MHP için istediği rol
Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım

Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı
Dün gece kıyamet koptu! İşte Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Dün gece kıyamet koptu! Milyonlar ekranlara kilitlendi