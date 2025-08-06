İspanya, F-35 Savaş Uçağı Satın Alma Planını Rafa Kaldırdı

İspanya, F-35 Savaş Uçağı Satın Alma Planını Rafa Kaldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya hükümeti, ABD'den F-35 savaş uçağı alımını askıya alarak, Avrupa yapımı Eurofighter ve FCAS projesine yönelme kararı aldı. Bu değişikliğin arkasında, savunma bütçesinin çoğunu Avrupa'da harcamayı planlaması bulunuyor.

İspanya yönetiminin ABD'den F-35 savaş uçağı satın alma planını rafa kaldırdığı, Avrupa yapımı Eurofighter ile FCAS yeni nesil savaş uçağı projesine yöneldiği belirtildi.

İspanyol El Pais gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hükümetin ABD yapımı 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35 satın alma planını rafa kaldırdığı ifade edildi. F-35 satışına ilişkin başlamış olan ön görüşmelerin askıya alındığı aktarıldı. Hükümetin Avrupa yapımı Eurofighter ile FCAS (Future Combat Aircraft System) yeni nesil savaş uçağı projesine yöneldiği belirtildi. Hükümetin bu yıl savunmaya ayıracağı 10.5 milyar euroluk ek bütçenin büyük kısmını Avrupa'da harcamayı planlamasının, ABD yapımı savaş uçağı tedarikini imkansız hale getirdiği kaydedildi.

İspanyol haber ajansı Europa Press ise Savunma Bakanlığı kaynaklarının, hükümetin F-35 planını kesin olarak rafa kaldırdığı bilgisini doğruladığını aktardı.

Sanchez-Trump gerilimi

İspanya Başbakan Pedro Sanchez, Haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesinde müttefiklerin on yıl boyunca gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini askeri harcamalara ayırma taahhüdüne tepki göstermesi üzere ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelmişti. Trump yaptığı konuşmada, "Ödemeyi reddeden tek taraf onlar ( İspanya ). Onlara 2 katını ödeteceğiz" diyerek İspanya'ya gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulunmuştu. - MADRİD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünün arkasında durması gerekir

PKK'nın sözde yöneticisi Bahçeli'ye seslendi: Sözünde durması gerekir
Kayıp vakası 'seri katil' dosyasına dönüştü! Şüphelinin evinde 5 kişinin DNA izleri bulundu

Türkiye'de "seri katil" vakası! Evinden 5 kişiye ait DNA çıktı
Kahramanmaraş'ta susuz kalan vatandaşlar bidonlarla belediyeyi bastı

Suları günlerdir akmayan vatandaşlar bidonlarla belediyeyi bastı
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti

Ünlü oyuncu, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı

Gizli arşiv ortaya saçıldı! Merdivene asılı gelinlikli heykele dikkat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.