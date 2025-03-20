İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nisan'da Çin'i Ziyaret Edecek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Nisan ayında Çin'i ziyaret edecek ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelecek.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gelecek ay Çin'i ziyaret edecek. İspanya hükümet sözcüsü, Sanchez'in Çin ziyareti sırasında Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geleceğini açıklayarak, Sanchez'in ayrıca Vietnam'ı da ziyaret edeceğini söyledi.

Sanchez, Çin'i en son geçtiğimiz sene eylül ayında ziyaret etmiş ve Çin'de üretilen elektrikli araçlara uygulanan gümrük vergileri nedeniyle Avrupa Birliği ile Çin arasında yaşanan ticari gerilimi yatıştırmaya çalışmıştı. - MADRİD