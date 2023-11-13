İsmail Kahraman: Türkiye Yüzyılı'na gideceğiz

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, Türkiye'nin yeni yüzyılda daha ileriye gideceğini ve iyi bir cumhurbaşkanına sahip olduğunu belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, Yeni yüzyıl Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Türkiye Yüzyılı' olacak ve daha ötelere gideceğiz inşallah. İyi bir cumhurbaşkanına sahibiz, bir dünya liderine sahibiz. Kıymetini bilmemiz lazım dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili İsmail Kahraman, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. İsmail Kahraman, Afyonkarahisar Belediyesi tarafından yaptırılan Halk Ekmek Fabrikası açılış törenine katıldı. Fuar Alanı'nda belediyeye ait yerleşkedeki açılışta Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve protokol üyeleri de yer aldı.

'YENİ YÜZYIL TÜRKİYE YÜZYILI OLACAK'

Burada konuşan İsmail Kahraman, geçmişe nazaran devletin ve belediyelerin artık vatandaşların sevincini paylaştığı gibi acılarını da paylaştığını belirterek, Acılar bölüşülüyor, birlikte olunuyor, beraber olunuyor. Bu bize lazım. Birlik ve beraberlik bize lazım. Ayrılmalar yanlış. Ekmeğimizi burada çıkartıyoruz ama özel teşebbüsün de önünü kesmeyeceğiz. Halkın teşebbüsünün önünü kesmeden devletle beraber yürümek ve gitmek lazım. Yeni yüzyıl Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Türkiye Yüzyılı' olacak ve daha ötelere gideceğiz inşallah. İyi bir cumhurbaşkanına sahibiz, bir dünya liderine sahibiz. Kıymetini bilmemiz lazım dedi.

Konuşmaların ardından günlük 50 bin ekmek üretim kapasiteli fabrikanın açılış kurdelesi İsmail Kahraman ve protokol üyeleri tarafından kesildi. (DHA)