Haberler

İran Dışişleri Bakanı Erakçi'ye WEF Davos zirvesi için gönderilen davet iptal edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos zirvesine katılacak olan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye gönderilen davet, İran'daki sivil kayıplar nedeniyle iptal edildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'ye 19-23 Ocak tarihlerinde, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Davos zirvesi için gönderilen davetin iptal edildiği bildirildi.

WEF'ten yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin İsviçre'de düzenlenen zirveye katılmayacağı belirtildi.

Forumun açıklamasında, "Geçen sonbaharda davet edilmiş olmasına rağmen, son birkaç hafta içinde İran'da sivillerin trajik bir şekilde hayatını kaybetmesi, İran hükümetinin bu yıl Davos'ta temsil edilmesinin doğru olmadığı anlamına geliyor." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen ve 23 Ocak'a kadar sürecek WEF'in Yıllık Toplantılarına, 130 ülkeden 3 bine yakın katılımcı bekleniyor.

Zirveye 65'i devlet ve hükümet başkanı, 55'i ekonomi ve maliye bakanı, 33'ü dışişleri bakanı, 34'ü ticaret ve sanayi bakanı ve 11'i merkez bankası başkanı olmak üzere 400 civarında üst düzey kişi ve siyasi liderin katılımı öngörülüyor.

Bu yıl "Diyalog Ruhu" temasıyla düzenlenen zirveye, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda akademisyenin yanı sıra küresel iş dünyasının önde gelen temsilcileri de katılacak.

Siyasi liderler ve iş dünyasının önde gelen temsilcileri, dünyanın en acil sorunları için verimli tartışmalar başlatmak ve nihayetinde etki oluşturmak için tasarlanmış oturumlara katılmak üzere zirvede bir araya gelecek.

Jeopolitik ve jeoekonomik risklerin arttığı bu dönemde, katılımcılar küresel ekonomi, teknolojik dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi zorlu konuları tartışacak.

Zirvenin önemli katılımcıları arasında, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei başta olmak üzere birçok siyasi liderin yer alacağı öngörülüyor.

ABD Başkanı Trump'ın zirve kapsamındaki konuşmasını 21 Ocak'ta öğleden sonra yapması planlanırken, Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'ın eşlik etmesi bekleniyor.???????

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

"Nereden nereye" deyip duyurdu: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi

Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Kaleciden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı

Telefon kapkaççılığı geri tepti: Atlet kadın saniyeler içinde yakaladı
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti

Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu

Paten kayarken düştü, cansız bedeni ertesi gün bulundu