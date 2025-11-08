Haberler

İran'da Ulusal Para Biriminden 4 Sıfır Atıldı

Güncelleme:
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, ulusal para biriminden 4 sıfır atılmasına dair Meclis kararını onayladı. Yeni para sistemi kademeli olarak uygulanacak.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, ulusal para biriminden 4 sıfır atılmasına ilişkin Meclis kararını onayladı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte kademeli olarak uygulanacak yeni para sistemi süreci resmen başlayacak.

İran'da para biriminden 4 sıfır atılmasına ilişkin Meclis kararı, Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylandı. İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahan Nazif düzenlediği basın toplantısında, "İran Merkez Bankası Kanunu'nun 58. maddesinin (a) bendinde yer alan ve ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören değişiklik tasarısı, gerekli düzeltmelerin ardından yeniden incelendi ve artık şeriat hükümleriyle ya da Anayasa ile çelişmediği belirlendi" ifadelerini kullandı.

"Kademeli ve birkaç yıl sürecek bir geçiş dönemi öngörülmektedir"

Nazif, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 4 sıfırın kaldırılması sürecinin resmen başlayacağını belirterek, "Bu uygulama ani bir şekilde yapılmayacak. Kademeli ve birkaç yıl sürecek bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Merkez Bankası başta olmak üzere ilgili kurumlar, gerekli altyapıyı hazırlamak ve halkı bilgilendirmekle yükümlü olacaktır" dedi.

Nazif ayrıca, yurt dışında yaşayan İranlıların desteklenmesine yönelik yasa tasarısının da konsey tarafından onaylandığını belirterek, "Bu yasa ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bazı hak ve kolaylıklar yasal zemine kavuşturulmuş olacak ve yakın zamanda uygulamaya geçecektir" dedi.

İran Meclisi, yasa tasarısını kabul etmişti

İran Meclisi, 5 Ekim'de gerçekleştirdiği oturumda Para ve Bankacılık Kanunu'nda değişiklik yapılarak ulusal para biriminden dört sıfırın kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etmişti. Mecliste yapılan oylamada, 263 milletvekilinden 144'ü "evet", 108'i "hayır" ve 3'ü "çekimser" oy kullanmıştı. Kabul edilen düzenlemeye göre İran'ın ulusal para birimi "Riyal" olarak belirlenmişti. Yeni sisteme göre mevcut 10 bin Riyal, 1 "Yeni Riyal"e denk gelirken, para biriminin alt birimi olarak "Kıran" (kuruş) kullanılması öngörülmüştü.

Tasarı, daha önce de gündeme gelmişti

2020 yılında hazırlanan bir yasa tasarısında, para biriminden dört sıfırın kaldırılması ve "Riyal" yerine "Tümen"in ana para birimi olarak kullanılması öngörülmüştü. Ancak Anayasayı Koruyucular Konseyi, tasarıdaki bazı ifadeleri belirsiz bularak itiraz etmişti. Bu nedenle tasarı askıya alınmış ve uzun süre yeniden gündeme getirilmemişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
