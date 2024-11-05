İmamoğlu: Randevu talebimizi yineliyorum

TÜRKİYE Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin randevu talebine olumsuz yanıt vermesiyle ilgili, "Bütün yerel yönetimleri temsil eden hatta haksızlığa uğradığında MHP'li belediye başkanlarını savunacak olan bir kurumun başkanıyım. Bu ziyaretler de herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir. Randevumuzu uygun bulmamış olabilir; ama ben buradan randevu talebimizi yineliyorum, üzerinde yük olarak dursun, inşallah düşünmeye devam ederler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Meclis'teki makamında kabul etti. İmamoğlu'na, TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer eşlik etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından İmamoğlu, basın mensuplarını açıklama yaptı. TBB Encümen toplantısında aldıkları temel prensip kararını Özgür Özel ile paylaştıklarını belirten İmamoğlu, "Özellikle kayyım uygulamalarının; Türkiye'nin demokrasisi adına utanç verici olduğunu, milletimizi ve memleketimizi gerçekten aşağıya çektiğini, itibarsızlaştırdığını hatta bu uygulamaların başta ekonomi olmak üzere ülkemizdeki birçok sorunun temelini oluşturduğuna dair duygularımızı dile getirdik. Buna ilave olarak, siyasi partilerle görüşme yapacağımızı, TBB olarak bu hususta bir önerimizin olduğunu ve bunu kendileriyle paylaşmak istediğimizi belirtti. Bunun çözümünün Meclis'te olabileceğini dile getirdik. Kendileri de sağ olsunlar, grup başkan vekillerimizi görevlendirdi. TBB olarak, onlarla irtibat halinde olacağız ve yapacağımız çalışmayı ileteceğiz. Sayın Genel Başkan da sürecin takipçisi olacaklarını iletti" ifadelerini kullandı.

'HERKESİN HAKKINI TEMİNAT ALTINA ALMA GİRİŞİMİDİR'

İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, randevusuna olumsuz cevap vermesiyle ilgili, "Açıkçası biz, 'istismar' diye bir kelimeyi bırakın ruhumuzdan, yakın çevremizden bile geçirmeyiz. Güven içerisinde ahlaklı, erdemli ve bunu da sadece siyasette değil, kişilik olarak da hayatımızı bunu adamış bir pozisyondayız. Dolayısıyla biz nezaketi iyi biliriz. Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bu ailemizde, kişisel yaşamımda, siyaset kültürümüzde, CHP'li olmanın kültüründe var olan bir şeydir. Bundan asla hiç kimse endişe etmemeli. O bakımdan bu tabii kişisel fikridir; ama asla bize ne yapışır ne dokunur. Onun dışında, siyaset tarzımı beğenmeme kısmı da kişisel fikridir; ama gönül isterdi ki buluşalım, konuşalım. Çünkü sonuçta TBMM çatısı altında, bütün yerel yönetimleri temsil eden hatta haksızlığa uğradığında MHP'li belediye başkanlarını savunacak olan bir kurumun başkanıyım. Bu ziyaretler de herkesin hakkını teminat altına alma girişimidir. Randevumuzu uygun bulmamış olabilir; ama ben buradan randevu talebimizi yineliyorum, üzerinde yük olarak dursun, inşallah düşünmeye devam ederler" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANI ADAYINI MİLLET BELİRLER'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 'Cumhurbaşkanlığı için CHP'den adam mı arayacağız. En doğru aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır' sözlerini değerlendiren İmamoğlu, "Sayın Bahçeli sonuçta iktidar ortağı, ittifakın bir parçası. Bu bakış açısı normaldir; ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayını millet belirler, seçkinler belirlemez. Milletin adayı, aday olur ve seçilir. O bakımdan bunun kişisel bir tarifi yoktur, genel bir tariftir. Bugün amacımızın rotası da bellidir. Benim şahsi olarak da yola çıkışımın, bir adaylık temelli değil, ülkenin müreffeh geleceği temelli olduğunu ve bu konuda bireysel mücadelemi İBB Başkanı olarak da TBB Başkanı olarak da vatandaş Ekrem olarak da CHP'li Ekrem olarak da veriyorum. Ama dediğim gibi, önümde takıntılı bir makam süreci değil, tam aksine güçlü bir Türkiye, memleketteki her insanın mutlu, özgür ve güvende hissettiği bir Türkiye mücadelesidir. Bunu tekrar ediyorum ki, bunu söyleyenler süreci daha iyi kavrasınlar" dedi.