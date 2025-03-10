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İmamoğlu'nun "Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği kişiler bakın kim çıktı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim startını verdiği İzmir'de iktidara zehir zemberek ifadelerle yüklenirken "Tanıdığım tanımadığım bazı insanların malvarlıklarına el koymuşlar" iddiasında bulunmuştu. İmamoğlu'nun bahsettiği kişilerin iletişim danışmanı Necati Özkan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz olduğu ortaya çıktı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ilk durağı İzmir olmuştu. Ceketini çıkarıp kollarını sıvayarak kendisiyle özdeşleşen hareketi yapan İmamoğlu, iktidara zehir zemberek sözlerle yüklenmişti.

"KURDUKLARI OYUNU BAŞLARINA YIKACAĞIZ"

İlginç bir iddiayı da gündeme getiren İmamoğlu "Tanıdığım tanımadığım bazı insanların malvarlıklarına el koymuşlar. Kurdukları oyunu sizlere söz veriyorum. Başlarına yıkacağız, başlarına... Sanıyorlar ki bu insanların malına mülküne paralarına çökerlerse korkarız kaçarız. Milletimizi yarı yolda bırakırız. Sanıyorlar ki ben yalnız kalacağım. Yahu siz 10-15 kişinin mal varlığına el koyarak beni yalnız bırakacağınızı mı sanıyorsunuz.

"KAFANI KUMA GÖMEREK GERÇEKLERDEN KAÇAMAZSIN"

Millet benimle millet... Bunlar körleşmiş varsa yoksa koltuk. O koltuk senin mi o koltuk Türkiye Cumhuriyetinin o koltuk bir ailenin saltanatı değil. Her ilgili şahıs seni gidi seni... Kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın. Sanıyor ki ben korkacağım" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU'NUN BAHSETTİĞİ 3 İSİM

Gazeteci Barış Terkoğlu bugün kaleme aldığı yazıyla İmamoğlu'nun "Malvarlıklarına el koymuşlar" dediği kişileri tek tek açıkladı. İmamoğlu'nun iletişim danışmanı Necati Özkan'ın, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ve İmamoğlu'nun aile şirketinin genel müdürü Tuncay Yılmaz'ın banka hesaplarına, tapularına ve araçlarına tedbir kararı getirildiği öğrenildi.

İmamoğlu'nun
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıerkan yüksel:

AKP CIRPINDIKCA BATIYOR..YOLUN SONU GORUNDU..YETER ARTIK DUSUN BU ULKENIN YAKASINDAN..DOYMADINZ GITTI

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme53
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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bilo Gecimini Nasil Temin Ediyor ?? SGK si Nasil Odeniyor ???

Yorum Beğen7
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