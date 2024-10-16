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İçişleri Bakanı Yerlikaya Malatya'da Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Yerlikaya Malatya'da Esnaf ve Vatandaşları Ziyaret Etti
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti, sorun ve talepleri dinledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, 5,9 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Malatya'da, İnönü Caddesi'ndeki iş yerlerinde esnafla bir araya geldi.

Esnafa ve çevredeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yerlikaya, sorun ve talepleri dinledi.

Bakan Yerlikaya daha sonra Malatya Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek, Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir süre görüştü.

Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Politika

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